وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروري ببورسعيد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث مروري بسيارة في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، مساء الأحد.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مصرع الشاب حسني أشرف إبراهيم علي، 20 عاما، كما أصيب مازن محمد السيد 19 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وذلك نتيجة حادث مروري بسيارة بنطاق حي الشرق.

وتبين تعرض الشابين للسقوط من دراجة بخارية كانا يستقلانها، وتصادف في نفس اللحظة مرور سيارة نقل لجمع القمامة بمكان الحادث بجوارهم فدهست الأول وأصيب الثاني، وتم وضع الجثة في مشرحة مستشفى المبرة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث، ولحين التصريح بدفن الجثة.