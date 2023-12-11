سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار النيجيرية أسيسات أوشوالا، نجمة برشلونة الإسباني، كأفضل لاعبة إفريقية في العام 2023.

مدينة مراكش المغربية تستضيف اليوم، الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاختيار الأفضل في إفريقيا، حيث يتنافس الثلاثي محمد صلاح، أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في القارة.

وتفوقت أسيسات أوشوالا، نجمة منتخب نيجيريا وبرشلونة الإسباني، على كل من الجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربرا باندا لاعبة شانجهاي الصيني.

وشهد الحفل فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، وبيرسي تاو، لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، فيما فازت فاطمة تكناوت بجائزة أفضل لاعبة داخل القارة، ونسرين الشاد بجائزة أفضل لاعبة شابة تحت 20 عامًا.

فيما فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب إفريقي ومنتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب سيدات، وفاز محمود كهربا، نجم الأهلي يجائزة أفضل هدف عن هدفه في الهلال السوداني، وتشياماكا ننادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى، وياسين بونو كأفضل حارس إفريقي.

وفازت ديزيري إليس بجائزة أفضل مدربة لفريق نسائي، والمغربي وليد الركراكي بجائزة أفضل مدير فني إفريقي.