المعارض الروسي الكسي نافالني غاب مرة أخرى عن حضور جلسة استماع

تزايدت المخاوف بشأن صحة المعارض الروسي البارز اليكسي نافالني، اليوم الإثنين، عندما غاب مرة أخرى عن الظهور في جلسة استماع في المحكمة.



وقالت المتحدثة باسمه، كيرا يارميش، على موقع إكس المعروف سابقا باسم تويتر إن: "هذا هو اليوم السادس الآن الذي لا نعرف فيه مكان اليكسي، وما يحدث معه".



وتعقد محكمة في مدينة كوفروف، على بعد حوالي 260 كيلومترا شمال شرق موسكو، جلسة استماع بشأن شكاوي قدمها نافالني ضد إدارة السجن الذي يقضي فيه عقوبة بالسجن لمدة 19 عاما.



ومنذ الخميس الماضي، غاب نافالني عن المشاركة في الإجراءات عبر الفيديو، كما هي العادة.



وقالت يارميش، على تطبيق إكس إن إدارة السجن أرجعت ذلك إلى أعطال في التيار الكهربائي، وفي الأسبوع الماضي، أبلغ متحدث باسم السجن الصحفيين أنه سيتم حل هذه المشاكل في أقرب وقت ممكن.



ولم يتمكن محامو نافالني من مقابلته منذ الأربعاء الماضي.



وتتزايد المخاوف بشأن سلامة نافالني، حيث أفادت يارميش أنه أصيب بالمرض في زنزانته قبل أسبوعين.



كما لم يتم تسليم الرسائل من وإلى المنشق البالغ من العمر 47 عاما.