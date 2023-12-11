حقق فيلم "شماريخ" أمس مليون و26 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، وتصل إجمالي إيراداته إلى 5 ملايين و686 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وإخرج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وآدم الشرقاوي، وسامي مغاوري، وهدى المفتي، بالإضافة إلى الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي كان قد انتهى قبل رحيله من غالبية مشاهده.

وتدور أحداث الفيلم حول "رؤوف"، الابن غير الشّرعي لتاجر الأسلحة المصري القاسي القلب "سليم أهل"، والذي يقوم في الظل بأعمال والده "القذرة" على أمل أن يتمّ الاعتراف به في العائلة في يوم من الأيّام، ورغم أن عمله الأساسي هو اغتيال الأشخاص، إلا أنه يفقد عزيمته عندما يُطلب منه القضاء على "أمينة"، وهي ابنة إحدى ضحاياه السّابقين، وذلك عندما تبدأ في ملاحقة قاتل والدها، وبدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب ويهرب معها.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "بلوموندو" محققا 58 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 3 أسابيع إلى 4 ملايين و692 جنيها.

الفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته حسن الرداد، ومحمد رضوان، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومصطفى أبوسريع، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود.

تدور أحداث فيلم "بلوموندو" في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها.

في المركز الثالث جاء في فيلم "سنة أولى خطف" محققا 39 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال أسبوع إلى 737 ألف جنيه.

الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر، وبطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، تفشل في العديد من عمليات النصب، فيلجأ أفرادها مصادفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، فيخلق ذلك مواقف كوميدية.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "العميل صفر" محققا 38 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 16 أسبوعا إلى 42 مليونا و453 ألف جنيه،

الفيلم فكرة محمد سامي، وتأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته أكرم حسنى، وبيومي فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوي، وفيدرا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وتدور أحداثه حول شخصية "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل "جيمس بوند"، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "وش في وش" محققا 34 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 16 أسبوعا إلى 36 مليونا و236 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، ويحدث بينهما عدد من المشكلات.

وفي المركز السادس جاء فيلم "فوي فوي فوي" محققا 33 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته إلى 32 مليونا و794 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك في بطولته محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وبسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم حول "حسن"، الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا، وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وفي المركز السابع جاء فيلم "الخميس اللي جاي" محققا أمس 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 7 أسابيع إلى 3 ملايين و890 ألف جنيه.

وهو من إخراج حسن صالح، بطولة الفنانين عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، ومي كساب، وإسلام إبراهيم، وحسام داغر، ومحمد طعيمة، ومحمد عبدالعظيم، وسامي مغاوري، وليلى عز العرب.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي داخل قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، يواجهون مجموعة من الأشباح والأشخاص.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "البعبع" محققا أمس ألفي جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 23 أسبوع إلى 43 مليونا و557 ألف جنيه.

فيلم "البعبع" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن "توتا".

وفي المركز التاسع جاء فيلم "حسن المصري" محققا 1700 جنيه، لتصل إجمالي إيراداته إلى خلال 9 أسابيع إلى 5 ملايين و200 ألف جنيه.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يجسد أحمد حاتم، شخصية حسن ويلقب بالمصري لتواجده في لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة ولكنه يفاجأ بمشكلة كبيرة في حياته يحاول حلها.

ويشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، وفريال يوسف، ومراد مكرم، من إخراج اللبناني سمير حبشي.

وفي المركز العاشر والأخير جاء فيلم "أولاد حريم كريم" محققا 750 جنيها، لتصل إجمالي إيراداته خلال 14 أسبوعا إلى 8 ملايين و326 ألف جنيه.

و"أولاد حريم كريم"، من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبشرى، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعددا من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذي عرض قبل 18 عاما بعنوان "حريم كريم"، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشكلات بدلا من حلها.