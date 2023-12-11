تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الموسعة غير المسبوقة ضد فلسطيني الضفة الغربية على إثر حرب الابادة في قطاع غزة الممتدة منذ 7 أكتوبر الفائت، ردا على عملية طوفان الأقصى.

وارتفعت أعداد الشهداء في قطاع غزة لتتخطى الـ 17 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.

ومع دخول الحرب الضروس على القطاع شهرها الثالث، اقتحم الاحتلال قرية سردا شمال رام الله، بالضفة الغربية، في وقت مبكر من يوم الأحد، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بدرس، وخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة في محور مخيم جباليا، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

كما نفذت قوات الاحتلال فجر الجمعة الماضية عمليات اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتركزت حملة الاحتلال على مدينة رام الله وعدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية حيث شن حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.

واعتقلت قوات الاحتلال 2470 شخصا، وقتلت 182 شهيدا، في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وحتى منتصف نوفمبر الماضي،

بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

في هذا التقرير نستعرض أبرز انتهاكات الاحتلال ضد فلسطينيي الضفة الغربية منذ بداية الحرب:

* استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية

في يوم أمس السبت، استشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال فى بلدة عزون شرق قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية، بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة اندلعت على أثرها مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

* الاحتلال يقتحم بلدة يعبد في الضفة الغربية

في الجمعة الماضية 8 ديسمبر، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد في الضفة الغربية، عقب إطلاق نار استهدف حاجز دوتان جنوب غربي جنين.

* الاحتلال يعتقل 42 فلسطينيا على الأقل فى الضفة الغربية وغزة

في 7 ديسمبر الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 42 فلسطينيًا، من أنحاء مُختلفة فى الضفة الغربية، نصفهم من قطاع غزة كانوا يعملون في الداخل المحتل وهربوا إلى الضفة بعد طردهم من أماكن عملهم وتقطعت بهم السبل داخل الخط الأخضر.

* الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بيت لحم بالضفة الغربية

في 5 ديسمبر، اقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي على المواطنين، واقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية، مع حملة اعتقالات واسعة شمال غرب رام الله.

*الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة

في الثاني من ديسمبر الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من الضفة الغربية واعتقلت العشرات ممن تصفهم بالمطلوبين لديها، ودهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.

* 3 شهداء بالضفة.. جنين منطقة عسكرية مغلقة

في 28 نوفمبر، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية، فيما أعلن الاحتلال جنين منطقة عسكرية مغلقة، وسط تواصل اقتحامات واعتداءات الجيش الذي وسّع من حملة اعتقالاته في مدن الضفة والقدس المحتلة، رافقتها اشتباكات مسلحة في مدينة جنين شمالي الضفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

* قوات الاحتلال تصيب 21 فلسطينيا قرب سجن عوفر

في 27 نوفمبر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 21 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي فرّقت بعنف تجمع لذوي الأسرى ومئات الفلسطينين خارج سجن عوفر العسكري غربي مدينة رام الله، كانوا في انتظار الإفراج عن دفعة من الأسرى الأطفال، ضمن صفقة تبادل الأسرى.

* الاحتلال يعتقل 76 فلسطينيا من الضفة

في 23 نوفمبر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 76 فلسطينيًا من الضفة الغربية.

* الاحتلال يعتقل 44 فلسطينيا من الضفة الغربية

في 21 نوفمبر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 44 فلسطينيًا، من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

* الاحتلال يعتقل 85 فلسطينيا بالضفة ويقتحم مخيما بطوباس

في 16 نوفمبر، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 85 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة في حين اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، وسط اشتباكات مع مقاومين.

* الاحتلال ينفذ اقتحامات بالضفة الغربية ويشتبك مع مقاومين بطوباس

في 12 نوفمبر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر مدنا وبلدات في الضفة الغربية، واشتبكت مع مقاومين في مدينة طوباس، وذلك بعد ساعات من توغل جديد في مدينة جنين خلّف شهيدين.

*الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية

في 10 نوفمبر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 60 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

* تهجير 250 فلسطينيا بسبب المستوطنين بالضفة وارتفاع عدد المعتقلين

في 28 أكتوبر، تسببت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بتهجير عدة عائلات فلسطينية من منازلهم في مدينة الخليل حنوب الضفة، في حين أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة، مما رفع وقتها عدد المعتقلين لأكثر من 1500 منذ اندلاع الحرب.

* الاحتلال يعتقل 102 فلسطينى من الضفة الغربية

في 23 أكتوبر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 102 فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

* الاحتلال يعتقل 58 فلسطينيا غالبيتهم عمال من غزة فى الضفة الغربية

في 17 أكتوبر، اعتقلت قوات الاحتلال 58 فلسطينيًا، غالبيتهم عمال من قطاع غزة، بعد طردهم من أماكن عملهم داخل أراضى الـ48 وهروبهم إلى الضفة الغربية، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل فى العودة إلى القطاع الذى يتعرض لعدوان إسرائيلي غير المسبوق.

* 16 شهيدا ومئات المصابين برصاص الاحتلال بالضفة

في 14 أكتوبر أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الضفة إلى 16 جراء مواجهات وقعت بها.