ضربة موجعة لـ اتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي بمونديال الأندية

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غاب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، عن المران الأخير لفريقه اتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وسيواجه فريق اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي على ملعب الجوهرة، في الثامنة من مساء غدًا الثلاثاء، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

ولم يشارك حمدالله في مران اتحاد جدة الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن تحتضن مدينة جدة السعودية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة بين 12 و 22 ديسمبر الجاري.