وزير دفاع إسرائيل يزعم: حماس على شفا الانهيار وعناصرها يستسلمون بشكل جماعي

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في خطاب متلفز مساء اليوم الاثنين، أن حماس على شفا الانهيار، وأن الجيش يستولى على أخر معاقلها.



وقال إن إسرائيل ليس لديها النية للاحتفاظ بوجود دائم في قطاع غزة، بحسب "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية.



وأضاف أن عناصر حماس يستسلمون بشكل جماعي في الوقت الذي تضيق فيه القوات الإسرائيلية الخناق على أخر معاقل حماس في مدينة جباليا و حى الشجاعية في قطاع غزة، ومن بين المستسلمين البعض الذين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.



وتابع: "العناصر الأساسية القوية الي كانت مستعدة لقتالنا لمدة طويلة تقترب من الانهيار، حجم المستسلمين يكشف عن الموقف، وأنهم يعترفون لدى خروجهم من الغرف الحصينة أنهم يفتقرون إلى الأسلحة والغذاء".



وصرح جالانت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الجيش سوف يظل في مدينة جباليا وحي الشجاعية في قطاع غزة حتى يتم بالكامل تدمير البنية التحتية لحركة حماس.



ووجه تهديدا للحركة في جنوب القطاع، مضيفا أنه أمام عناصر حماس خيارين لاثالث لهما وهما الاستسلام أو الموت.



وتواصل إسرائيل عملياتها الجوية والبرية في قطاع غزة؛ ردا على قيام حماس في السابع من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.



وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.