إعلان عقوبة هانز فليك بعد طرده في مباراة برشلونة وبيتيس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًّا اليوم الأربعاء، عن عقوبة الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بعد طرده في المواجهة الماضية أمام ريال بيتيس، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الدوري الإسباني، بسبب احتجاجاته على ركلة الجزاء المحتسبة ضد فرينكي دي يونج.

ووفقًا لِما ذكرته التقارير الإسبانية، فإن فليك قد تحصَّل على عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، هذا يعني أن المدرب لن يتمكن من الجلوس على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراتي الدوري أمام ليغانيس وأتلتيكو مدريد، يومي الـ15 والـ21 من ديسمبر على التوالي، في استاد الأولمبي لويس كومبانيس في مونتجويك.

يمتلك النادي الكتالوني الآن 10 أيام عمل اعتبارًا من اليوم لتقديم استئناف إلى اللجنة المسؤولة.

وجاء في تقرير الحكم عن المباراة أن المدرب الألماني تم طرده "لخروجه من المنطقة الفنية وهو يصرخ محتجًّا على أحد قراراتي".

وفي المؤتمر الصحفي، أوضح فليك أنه لم يوجه أي إهانة أو عدم احترام للحكم، بل كان تصرفه مجرد رد فعل غاضب بعد سماعه خبر ركلة الجزاء المحتسبة ضد فريقه، وقال المدرب الألماني: "كنت غاضبًا من نفسي، وليس من أي شخص آخر".

وكما حدث بالفعل خلال ريال بيتيس، سيتولى ماركوس زورج مسؤولية قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء بدلًا من فليك، في حال لم ينجح استئناف برشلونة.

وينتظر فريق برشلونة خوض مواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، بملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يتواجد في المركز السادس بالترتيب ويملك 12 نقطة في رصيده، ويتساوى معه دورتموند في عدد النقاط، ويحتل المركز السابع، في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة اللقاء بعدما تعادل أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني بهدفين لمثلهما.