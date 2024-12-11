أميركا: قواتنا باقية في سوريا لإكمال مهمة كبيرة

أعلن جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، يوم الثلاثاء، أن القوات الأميركية ستظل في سوريا لمهمة كبيرة ستكملها هناك، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.



وأضاف، خلال مقابلة في مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري اتصالات مع أعضاء الفريق المقبل للرئيس المنتخب دونالد ترمب وأنها تبقيهم على اطلاع بالوضع.

تابع أن حلفاء بشار الأسد الرئيسيين لم يتمكنوا من مساعدته، كما أن "السوريين لديهم الآن أول فرصة في عقود لتحديد من يحكمهم.



وأضاف جون فاينر: "ما زلنا نعمل على كيفية التعامل مع الجماعات التي أطاحت الأسد".