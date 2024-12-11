يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اليوم الأربعاء، معرض الفنانة الدكتورة رشا سالم تحت عنوان "أكوان"، وذلك في الساعة السادسة مساء، بقاعة الباب، بساحة دار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وقال الدكتور وليد قانوش إن أعمال هذا المعرض تعبر بوضوح عن الرؤية البصرية التي تقدمها الفنانة رشا سالم، وذلك من خلال اختيارها اللوني والبناء التشكيلي لكل عمل، فضلا عن الوحدة التي تجمع أعمال هذه التجربة على مفهوم واحد يؤكد المضمون العام للتجربة في النظر إلى الكون سواء من الداخل أو من الخارج.



وأضاف قانوش ‏أن تلك التجربة استطاعت من خلالها الفنانة أن تثبت أن فنون الموزاييك المعاصرة قادرة على تجاوز تاريخ التقنية لتتحول إلى واحدة من أهم وسائط التعبير وأكثرها خصوصية بما تطرحه معطيات الخامات المختارة من قيم بصرية تضيف للفنان أدوات يستطيع من خلالها أن يؤكد وجهة نظره الفكرية والفنية بشكل قد يتجاوز أو يصعب تحقيقه بالوسائط التقليدية.

وفيما كتبه الفنان محمد عرابي عن تجربة الفنانة: "من خلال أعمالها، تجسد رشا سالم البحر بمنظور فني يعكس رؤيتها كفنانة معاصرة، تتبع في ذلك أسلوبا يشبه (رؤية عين الطائر)، حيث تبرز حركة البحر، تكويناته، وألوانه في تناغم مع البيئة السكندرية، تتداخل الخطوط والألوان لتخلق تفاعلاً بين عناصر البحر والفضاء المحيط، في تمثيل حيوي ومؤثر للمكان، إضافة إلى ذلك، فإن استخدام الخامات الطبيعية مثل الرخام يضفي على أعمالها بعدا ثقافيا وعمقا تاريخيا، يربط الماضي بالحاضر في سياق فني جديد".

ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري، بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث، بدار الأوبرا المصرية.