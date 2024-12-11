ساكا يقود هجوم أرسنال أمام موناكو في دوري الأبطال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه موناكو الفرنسي، في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال، قبل مباراة اليوم، المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام موناكو، منافسه في مباراة اليوم وصاحب المركز الحادي عشر.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، جاكوب كيويور ومايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ميكيل ميرينو، ديكلان رايس وتوماس بارتي.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل ملارتينيلي وجابرييل جيسوس.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، تومي سيتفورد، كيران تيرني، جوراين تيمبير، زاني مونولويس، روبنسون جوش، آيدن هيفين، إيثان نوانيري، لياندرو تروسارد، جورجينهو، كاي هافيرتز ورحيم سترلينج.