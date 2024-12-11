 غزة.. ارتفاع حصيلة شهداء كرة القدم إلى أكثر من 353 منذ بدء العدوان - بوابة الشروق
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 2:01 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

غزة.. ارتفاع حصيلة شهداء كرة القدم إلى أكثر من 353 منذ بدء العدوان

وفا
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 1:39 ص

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إن عدد شهداء كرة القدم في قطاع غزة بلغ أكثر من 353 شهيدا، من بينهم 91 طفلا، و262 شابا، منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف، في بيان، أن 546 شخصا من أبناء الحركتين الرياضية والكشفية الفلسطينية استُشهدوا منذ بدء الحرب.

وأشار إلى ارتقاء 108 شهداء من الاتحادات الرياضية الأولمبية، إضافة إلى 85 من أبناء الحركة الكشفية الفلسطينية، موضحا أن لاعبين شقيقين قد ارتقيا يوم أمس في قصف الاحتلال منزلهما في النصيرات، وهما: محمد ومحمود خليفة.

وأشار إلى أن الشهيد محمد كان لاعبا في نادي هلال غزة، كما لعب أيضا في المنتخب الوطني للشباب، فيما لعب شقيقه محمود في نادي أهلي النصيرات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك