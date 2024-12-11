قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إن عدد شهداء كرة القدم في قطاع غزة بلغ أكثر من 353 شهيدا، من بينهم 91 طفلا، و262 شابا، منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف، في بيان، أن 546 شخصا من أبناء الحركتين الرياضية والكشفية الفلسطينية استُشهدوا منذ بدء الحرب.

وأشار إلى ارتقاء 108 شهداء من الاتحادات الرياضية الأولمبية، إضافة إلى 85 من أبناء الحركة الكشفية الفلسطينية، موضحا أن لاعبين شقيقين قد ارتقيا يوم أمس في قصف الاحتلال منزلهما في النصيرات، وهما: محمد ومحمود خليفة.

وأشار إلى أن الشهيد محمد كان لاعبا في نادي هلال غزة، كما لعب أيضا في المنتخب الوطني للشباب، فيما لعب شقيقه محمود في نادي أهلي النصيرات.