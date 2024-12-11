رئيسة المفوضية الأوروبية تنوي إجراء محادثات بشأن سوريا في تركيا الأسبوع المقبل

تخطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة تركيا لإجراء مناقشات بشأن سوريا، وفقا لما نشرته على منصة إكس مساء الثلاثاء بعد محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت فون دير لاين في منشورها: "سنلتقي في بداية الأسبوع المقبل في تركيا لمناقشة ما يعنيه هذا التطور بالنسبة للمنطقة وما وراءها".

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية الأقليات.

ويأمل كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا في استقرار سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مع توقعات بعودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى وطنهم طواعية.