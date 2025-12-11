تتواصل أعمال فرز الأصوات داخل مقر اللجنة الفرعية رقم 10 مدرسة المشير أحمد بدوي، الدائرة الأولى المنتزه بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد السيد بمجلس قضايا الدولة؛ وذلك عقب إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت مراكز الاقتراع بدائرة المنتزه على مدار يومين إقبالًا متباينًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب، التي ألغيت نتيجتها من الجولة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لاختيار نائبًا واحدًا يمثلهم في البرلمان من بين 27 مرشحًا.

والمرشحون مقسمون إلى: 9 حزبيون، و18 مرشحًا مستقلا، وذلك بعد حسم 3 مقاعد من الجولة الأولى ضمن الـ4 المخصصة للدائرة، فيما لا تزال الطعون المقدمة بشأنهم محل نظر من محكمة النقض.

ويُذكر أن الانتخابات في الإسكندرية تُجرى في الدائرة الأولى ومقرها "المنتزه" التي تضم لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، بداخلهم 152 لجنة فرعية، بإجمالي مليون و263 ألفًا و674 ناخبًا لهم حق التصويت، موزعين بنطاق أقسام شرطة "أول وثانٍ وثالث المنتزه".