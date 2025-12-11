أُغلقت، منذ قليل، صناديق الاقتراع في يومها الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 المعادة بمحافظة المنيا، وبدأت عملية فرز الأصوات في الدوائر الخمس التي تجرى بها إعادة الانتخابات، عدا لجنتين فرعيتين في قرية بني أحمد الغربية تم مد التصويت فيهما حتى يتمكن جميع الموجودين داخل اللجنة من التصويت؛ خاصةً وأنها قرية بها 2 من المرشحين.

ويتنافس في دوائر محافظة المنيا الخمسة 139 مرشحا يمثلون 12 حزبا سياسيا، وآخرين مستقلين، يتنافسون على 13 مقعدا بالمحافظة؛ في الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز المنيا يتنافس 37 مرشحا بينهم 4 مرشحين حزبيين، وهم اللواء علي بدوي (حزب مستقبل وطن)، وعمرو طه (حزب حماة الوطن)، واللواء أشرف جمال (حزب الجبهة الوطنية)، ورباب نصر (حزب الحرية)، يتنافسون على ثلاثة مقاعد فردية.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز وبندر مغاغة يتنافس 25 مرشحا على 4 مقاعد، بينهم محمد عبدالحفيظ (حزب مستقبل وطن)، وإيهاب عبدالعظيم (حزب الوفد)، والدكتور حسين غيته (الحزب المصري الديمقراطي)، والدكتور حمادة حلبي (حزب الشعب الجمهوري)، وحمدي السعدي ومحمد فرغلي من المرشحين المستقلين.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز وبندر أبو قرقاص يتنافس 30 مرشحا على مقعدين، بينهم مجدي سعداوي (حزب مستقبل وطن)، وحازم فاروق طه (حزب حماة الوطن)، ومن المستقلين النائب السابق حسام أبو زيد، ومصطفى التوني.

وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي يتنافس 36 مرشحا على 3 مقاعد، بينهم العمدة وائل إسماعيل ومحمد مصطفي مرشحا حزب مستقبل وطن، ومصطفى فتحي راتب (حزب الجبهة الوطنية)، ورياض عبدالستار، وأشرف عبدالشكور حمزة، وهيلاسلاسي غنه، من المستقلين.

وفي الدائرة السادسة ومقرها مركز وبندر ديرمواس يتنافس 11 مرشحا على مقعد وحيد، بينهم علاء علي قدري عبدالموجود محمود (حزب الشعب الجمهوري)، وإخلاص فاروق محمد أبو العلا وعمرو أحمد عبدالحكيم عبدالحميد ومحمد جمال محمد سيد، واللواء أشرف أبو المكارم (مستقلين).

يذكر أنه تم تجهيز 377 مقرا انتخابيا بإجمالي 489 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و58 ألفا و704 ناخبين يحق لهم التصويت في دوائر محافظة المنيا.