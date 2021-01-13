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هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير

الاغلاق في هولندا - ارشيفية
الاغلاق في هولندا - ارشيفية
أمستردام - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:00 م
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الثلاثاء، تمديد الإغلاق الذى يستهدف مكافحة فيروس كورونا في هولندا حتى 9 فبراير المقبل.

وقال روته: "ليس لدينا خيار آخر"، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة الجديدة آخذة في الانخفاض، لكنها لا تنخفض بالسرعة الكافية، وكانت البلاد تخضع للإغلاق بالفعل منذ 4 أسابيع.

جاء هذا القرار أيضًا بسبب أنباء عن سلالة جديدة متحورة وسريعة الانتشار من فيروس كورونا تم اكتشافها في بريطانيا العام الماضي، وسرعان ما أصبحت هذه السلالة المتحورة هى الشكل السائد للفيروس في ذلك البلد ولتمثل ضغطا لا يمكن تحمله على قطاعات من نظام الرعاية الصحية.

وأضاف روته: "الصور القادمة من لندن تدعو إلى القلق".

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