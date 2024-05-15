 رئيس وزراء فلسطين: سيبقى شعبنا مُتجذرا في أرضه رغم كل محاولات تهجيره واقتلاعه - بوابة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين: سيبقى شعبنا مُتجذرا في أرضه رغم كل محاولات تهجيره واقتلاعه

رام الله - وفا
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 9:32 ص

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، أن وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه سيُسقِطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة، وليس آخرها مخططات تهجير الأهالي في غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير المُمَنهج والإبادة الجماعية المستمرة والتي تسببت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى.

وشدد مصطفى، في تصريحاته اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى النكبة، على أن "تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع شعبنا إلى الركوع والاستسلام والرحيل، وسيصمد شعبنا وقيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صَمد طيلة العقود الماضية".

وأشار إلى أن "إحياء أبناء شعبنا في الوطن والشتات في مختلف بقاع العالم لذكرى النكبة، وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها أغلب دول العالم، يؤكدان أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، ويعكسان إيمان العالم بحقوق شعبنا، ويكشفان قُبح الاحتلال وزيف روايته، ويقرِّباننا أكثر فأكثر من إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

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