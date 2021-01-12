طرق مواجهة الإرهاب بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع البحر الأحمر محاضرة بعنوان "طرق مواجهة الإرهاب" والتي بثتها مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أونلاين، في إطار الدور التوعوي الذي تلعبه الهيئة، للتوعية بمخاطر الإرهاب.

وشرح المحاضر محمد سعيد عدة نقاط في المحاضرة، أهمها، أنه لابد من وضع استراتيجية للقضاء على الإرهاب وضرب أهدافه بعيدة المدى، وهذا لن يتم إلا من خلال منهج يعلم أولادنا أسس التفكير العلمي، لأن الإرهابيين يصطادون من يسلمون بكل ما يقال لهم وأذهانهم مغيبة أو غير قادرة على التمييز والتحليل، بجانب ثقافة تنتصر للقيم الإيجابية والمعتدلة، ومن خلال الإصلاح ديني، وإلى جانب كل هذا يجب أن تكون هناك خطة لتنمية مجتمعاتنا سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لأن الإرهاب يقتات على الفشل.

كما بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية أونلاين، لتصميم مجسمات فنية بمناسبة العام الجديد، نفذها إبراهيم علي مستخدما ورق فوم وناصبيان وورق زينة لتصميم المجسمات المختلفة.



