بايرن ميونخ يعلن موعد عودة ساديو ماني

تحدث يوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ على أخر المستجدات المتعلقة بإصابة السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق ومدى قدرته في المشاركة مع البافاري خلال الفترة المقبلة.

وقال ناجلسمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سالزبورج الودية المقرر لها غدا الجمعة إن ساديو ماني لاعب مهم للفريق وفي حالة سريان كل شيء على ما يرام بشأن التعافي من الإصابة فإنه سيعود على مباراة باريس سان جيرمان بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ناجلسمان:" سنتابعه هذه الفترة للوقوف على حالته، ولكن شخصيًا، لن أعتمد عليه بشكل كامل في مباراة الذهاب".

وكان ساديو ماني قد تعرض للإصابة في الشظية اليمني وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم «قطر2022»، وأشارت صحيفة كيكر الألمانية أن اللاعب لم يتعاف بعد من الإصابة وأنه مهدد بالغياب عن مباريات بايرن ميونخ في شهر فبراير المقبل ومن ضمنها مباراتي الذهاب والإياب بالدور ثمن النهائي من دوري الأبطال.