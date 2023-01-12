بلغاريا تأمل في إرجاء وقف استخدام الفحم إلى 2038

أعربت بلغاريا عن رغبتها في إرجاء إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم المخطط له لنحو 12 عاما حتى 2038، رغم أن هناك اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي ينص على أنها يجب أن تستهدف إنهاء استخدام طاقة الفحم بحلول 2026.

ووجه البرلمان في صوفيا الحكومة اليوم الخميس لتتفاوض مع المفوضية الأوروبية على الانسحاب من الاتفاق السابق. ويتطلب هذا الالتزام من صوفيا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطاقة بنسبة 40 % بحلول نهاية 2025 مقارنة بعام 2019.

وتترجم هذه التخفيضات إلى إلغاء تدريجي لاستخدام الفحم بحلول 2026.

وتظاهر الموظفون العاملون في صناعة الفحم أمام البرلمان لصالح تأجيل إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى 2038. وشكوا من أن تنفيذ الأهداف السابقة سيعرض أمن الطاقة والعديد من الوظائف للخطر.

وتمت الموفقة على القرار البرلماني لصالح محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في نهاية المطاف بأغلبية كاسحة من 187 صوتا مؤيدا. وعارض نائبان فقط القرار، فيما امتنع تسعة نواب عن التصويت.

يشار إلى أن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم تغطي نصف إجمالي طلب البلاد من الكهرباء خلال الصيف وحوالي 60 % في الشتاء، وفقا لبيانات القطاع.