نائب مستشار ألمانيا: لن نقف في الطريق أمام توريد دبابات ليوبارد 2 من بولندا إلى أوكرانيا

صرح نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه يرى أنه لا يتعين على الحكومة الاتحادية الحيلولة دون التوريد المخطط له لمدرعات "ليوبارد 2" الألمانية من بولندا إلى أوكرانيا.

وقال روبرت هابيك، اليوم الخميس، بالعاصمة برلين خلال اجتماع لمجلس إدارة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الذي ينتمي إليه: "يجب ألا تقف ألمانيا في الطريق عندما تتخذ دول أخرى قرارات بدعم أوكرانيا، بغض النظر عن القرار الذي تتخذه ألمانيا".

يذكر أن الرئيس البولندي أندريه دودا، صرح أمس الأربعاء، بعد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة لفيف الأوكرانية إن بلاده قررت بالفعل منح الأوكرانيين دبابات ليوبارد لأجل سرية هناك.

وبحسب تصريحات خبير عسكري بولندي، يضم مصطلح سرية 14 دبابة قتالية.

ويشار إلى أن ألمانيا تؤدي دورا محوريا في هذا النقاش حول توريد دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا؛ لأنه يتم تصنيعها في ألمانيا. وعادة يجب المصادقة على توريد أسلحة ألمانية الصنع لأطراف ثالثة.