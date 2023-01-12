جهز نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي مذكرة رسمية للإستئناف على قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتغريم النادي 1.3 مليون جنيه دولار لصالح اللاعب الارجنتيني فرنيانيدز لاعب الفر يق السابق

وأعلنت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الساعات الماضية عبر بيان رسمي تغريمه الدراويش مليون 360 ألف و337 دولار أمريكي، بالإضافة إلى فائدة سنوية 5% لصالح اللاعب الأرجنتيني.

كما هدد «فيفا» القلعة الصفراء القيد لمدة 3 فترات قيد متتالية في حال عدم سداده الغرامة في ظرف 45 يومًا.وكان اللاعب قد اشتكى الدراويش في الفيفا ورفضت لجنة فض المنازعات كافة طلبات النادي وإلزامه أيضًا بدفع الغرامة.

ويترقب النادي إرسال أسباب القرار من «فيفا» لدراستها من قبل فريقه القانوني قبل تقديم الاستئناف.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني دييجو فيرناندو دوريجاراي انضم للنادي في يناير 2022، قادمًا من ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري، وتم فسخ عقده في يوليو 2022، لينتقل.

وجاء قرار الفيفا في وقت صعب يمر به الدراويش في ظل الأزمات التي يعاني منها وآخرها استقالة مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي في ظل تدهور نتائج الفريق وعدم القدرة على حل الأزمات المادية التي يعاني منها عملاق الإسماعيلية.