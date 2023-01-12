حزب المؤتمر بجنوب إفريقيا يريد إبراز توفير الوظائف في تفويض البنك المركزي

قال وزير المالية في جنوب أفريقيا إينوك جوجونجوانا إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يساند استقلالية البنك المركزي وتفويضه في تحديد التضخم المستهدف، لكنه يريد أن يتم بشكل واضح ذكر توفير الوظائف في نطاق اختصاصه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات جوجونجوانا تأتي بعدما قلل الرئيس سيريل رامافوسا الاثنين الماضي، مما تردد عن إجراء تعديل وشيك على تفويض البنك المركزي.

وصرح الأمين العام لحزب المؤتمر جويدي مانتاشي، الأسبوع الماضي بأن الحزب وافق في مؤتمره الوطني على تغيير التفويض، ما أدى إلى تراجع قيمة عملة الراند.

وقال جودونجوانا خلال مقابلة مع بلومبرج اليوم الخميس في جوهانسبرج إن خلق وظائف متضمن بشكل ضمني في تفويض البنك.