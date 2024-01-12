 بابا الفاتيكان يعلن إصابته بالتهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يعلن إصابته بالتهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف

روما - د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 3:29 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 3:29 م

ذكر بابا الفاتيكان، فرنسيس اليوم الجمعة، أنه أصيب بالإعياء مرة أخرى اليوم الجمعة، في هذه المرة يعاني من التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف.

وقال البابا بصوت ينم عن شعور بالإرهاق في حفل استقبال في الفاتيكان "لدي مشكلة، أعاني من التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف".

وتتدهور صحة فرنسيس /87 عاما/، رئيس الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، بشكل متزايد.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، اضطر البابا لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، إلى جانب مشاركته في العديد من المناسبات الأخرى، بسبب تعرضه لالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وألقى رجال دين آخرون رفيعو المستوى مرارا خطبا مكانه.

وفي العام الماضي، دخل البابا إلى المستشفى مرتين في روما، لإجراء جراحة في البطن.

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