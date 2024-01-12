13 داعية يشاركون في قافلة الأوقاف في الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

انطلقت اليوم الجمعة القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى مساجد (الشيخ زويد والجورة ورفح الماسورة).

وذكر بيان مديرية الأوقاف بشمال سيناء أن القافلة تضم ثمانية من علماء من وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية حيث تحدثوا جميعًا حول موضوع: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، جمال المظهر والجوهر في بيوت الله تعالى".

وشارك في القافلة:

1. الشيخ / محمد علي عبد العظيم محمود إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة الظهير – بالظهير – الجورة

2. الشيخ / محمد عبد السميع أبو الفضل واعظ بالأزهر الشريف قباء – قرية الجورة – الجورة

3. الشيخ / أحمد صالح محمد علي عثمان أمين فتوى بدار الإفتاء سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) – قرية البرث – الماسورة رفح 2

4. الشيخ / محمود سليمان أحمد واعظ بالأزهر الشريف الأطرش – قرية العجرة – الماسورة رفح 2

5. الشيخ / أحمد محمد أحمد إبراهيم السنكري إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - السيدة فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) – الهواشلة – الجورة

6. الشيخ / عمر محمد كمال حسان باحث شرعي -دار الإفتاء

7. الشيخ / تامر جمال مصباح أبو شعيشع إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة الأمل – البرث – الماسورة رفح 2

8. الشيخ / أحمد عبد الجواد محمد حفني واعظ بالأزهر الشريف الخير – قرية نجع شبانة – الماسورة رفح 2

9. الشيخ / عبد الله ناصر عبد الله محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء الرفاعي – حي أبو رفاعي – الشيخ زويد

10. الشيخ / إسلام محمود عبد القوي عابد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء أبو بكر – البخايتة – الشيخ زويد

11. الشيخ / أحمد عبد الرحمن محمد الأنور إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء الوحشي – الوحشي – الشيخ زويد

12. الشيخ / أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء النخلات – قبر عمير – الشيخ زويد

13. الشيخ / محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء القدس – الشلاق – الشيخ زويد