وزيرا الخارجية الأوكراني والمجري يعدان لاجتماع بين زيلينسكي وأوربان

تواصل المجر عرقلة مساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة لكييف، فيما قد يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمقابلة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قريبا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بنظيره المجر بيتر سيارتو في مدينة أوجهورود غربي أوكرانيا في 29 يناير الجاري ، لتمهيد الطريق نحو اجتماع بين زيلينسكي وأوربان ، حسبما ذكر الجانبان اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك أيضا، حسبما ذكر أوليه نيكولينكو المتحدث باسم وزير الخارجية الأوكراني.

وتقاوم أوكرانيا غزوا روسيا منذ فبراير 2022، وكان من المفترض أن يتم الموافقة على حصولها على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) للأربع سنوات المقبلة في ديسمبر الماضي.

لكن أوربان، الذي يحافظ على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض الخطة، داعيا إلى التساؤل عن فائدة الأموال وأشار إلى أن التكتل جمد الأموال المخصصة لبلاده ظلما.

وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى اتخاذ إجراء كمجموعة من 26 دولة، إن لم يتم التوصل إلى حل مع المجر في الأسابيع المقبلة.

وقد تم الإعلان عن عقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي أول فبراير المقبل لبحث كيفية المضي قدما في هذه المسألة.