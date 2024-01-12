صن داونز يتحرك لضم زميل بيرسي تاو

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بدأ نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي محاولاته لتدعيم الهجوم بصفقة جديدة خلال الفترة الحالية استعدادا لاستكمال الموسم سواء على مستوى الارتباطات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا.

صن داونز وبحسب ما ذكر موقع "آي ديسكي تايمز" بدأ تحركاته لضم لارس فيلدفيك مهاجم منتخب جنوب أفريقيا السابق، والذي سبق له أن مثل منتخب "بافانا بافانا" في كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ رفقة بيرسي تاو مهاجم الأهلي الحالي.

وما زاد من رغبة صن داونز في إضافة عنصر جديد للهجوم هو أن فيلدفيك لا يرتبط بأي ناد حاليا منذ فسخ عقده بالتراضي مه نادي سوون الكوري الجنوبي.

ورغم تألقه مع سوون الا ان المهاجم الدولي السابق دخل في أزمة قانونية بسبب مخالفة قواعد المرور هناك.

ويأتي وجود فيلدفيك ليكون خيارا هجوميا غير مكلف بالنسبة لصن داونز إلى جانب بيتر شالوليلي المهاجم الناميبي ولوكاس ريبيرو اللاعب البرازيلي، ما سيعني رحيل الإثيوبي أبوبكر ناصر على سبيل الإعارة.

صاحب ال٣٢ عاما سجل خلال مسيرته مع مختلف الأندية ١٥٤ هدفا وصنع ٦٠ أخرى في ٣٨٢ مباراة