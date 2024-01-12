تويوتا تطلق مشروعا لتطوير محركات جديدة للسيارات الكهربائية

أعلن رئيس شركة "تويوتا موتور" آكيو تويودا، مبادرة جديدة لتطوير محركات احتراق جديدة وصفها بـ"المسعى الواقعي" في جهد أوسع نطاقا للوصول إلى الحياد الكربوني، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال تويودا، حفيد مؤسس تويوتا، اليوم خلال معرض سيارات في طوكيو، إن تصنيع "محرك يعمل بالبنزين في هذا العصر قد يبدو غير متوقع، لكن هذه ليست الحالة بالضرورة".

وفيما تسعى شركات السيارات في أنحاء العالم إلى التخلص من الانبعاثات الضارة عن طريق زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، ظلت الشركة الأولى في العالم في صناعة السيارات ثابتة في التزامها تجاه "نهج متعدد المسارات" يدفع بأن هناك مكانا للمحركات التي تعمل بالبنزين والمحركات الهجين، إلى جانب السيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالهيدروجين، في التحول نحو مجتمع محايد كربونيا.

وقال تويودا /67 عاما/: "سيكون أحد المحركين صديقا للبيئة، وسيفوز الآخر بالسباقات".

وأثناء الحديث، تم عرض صور على المنصة أظهرت فريقا بأحد المشروعات يعمل فيما يبدو على المحركين، ولكن تويودا لم يدل بأي تفاصيل أخرى.