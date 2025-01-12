نظمت إدارة تنمية الشباب في مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، ندوة عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمركز شباب الساحل بطور سيناء، وذلك ضمن أنشطة النادي الثقافي.

وتناولت الندوة الطفرة التي يشهدها العالم في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت متاحة للعامة، كونه مجموعة من المعلومات والتقنيات التي تحاكي العقل البشري.

ويعد "شات جي بي تي" من أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم التطبيق في مجالات مختلفة، بدءًا من التعليم وصولا إلى تقديم النصائح والإرشادات العامة، إضافة إلى دور وزارة الشباب والرياضة في تناول إيجابيات وتحديات استخداماته.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تنظيم هذه الندوة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تفعيل دور مراكز الشباب كمنابر توعية وثقافة، بالتعاون مع كل المؤسسات، لتوفير بيئة فكرية صحية تساهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات الفكرية بروح التسامح والاعتدال.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الأحد، أن المديرية مستمرة في إطلاق مدارس الألعاب بمركز شباب الساحل لمدرسة الكاراتيه على مدار أيام الأسبوع.

وأكد أنه يجري تنظيم كل الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية داخل مراكز الشباب، حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام قيامها بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وجعل الرياضة اسلوب حياة.

ولفت إلى أن هذه الفعاليات تجري تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.