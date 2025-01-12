وزير الخارجية السوري يلتقي نظراء له شاركوا في اجتماعات الرياض

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه ومشاركين على هامش اجتماعات الرياض التي استضافتها السعودية بشأن التطورات في بلاده عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت وزارة الخارجية السورية، عبر منصة إكس، إن الشيباني، عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

كما التقى الشيباني، أيضا نظيريه التركي هاكان فيدان، والبريطاني ديفيد لامي، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

ولم تذكر الوزارة فحوى اللقاءات الثنائية، إلا أنها تأتي على هامش اجتماعات الرياض التي تبحث الأوضاع في سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد، وسبل الدعم، وفق وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق الأحد، استضافت الرياض اجتماع لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة ابن فرحان، وناقش مستجدات الأوضاع بسوريا وسبل دعم الشعب السوري.

وشارك في الاجتماع 11 دولة هي: مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان، وفق بيان للخارجية السعودية.

كما شارك كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.