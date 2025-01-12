- معرض للكتاب بالعاصمة الإدارية وعروض مسرحية متنوعة وأفلام مجانية بقصر السينما

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أجندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 18 يناير، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

- انطلاق معرض الكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية

تطلق قصور الثقافة، اليوم الأحد، معرضا للكتاب والحرف التراثية، بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية، تتيح خلاله أكثر من 200 عنوان لما أصدرته بجميع سلاسل النشر، بأسعار مخفضة، هذا بجانب ركن خاص للأطفال، وآخر يضم مجموعة متميزة من المشغولات اليدوية نتاج الورش الفنية والحرفية لإدارات الهيئة.

يقام المعرض لمدة ثلاثة أيام، من العاشرة صباحا وحتى الثانية مساءً، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، ويقدم للعاملين بالوزارات المختلفة، وذلك في إطار جهود نشر الوعي الثقافي ودعم الصناعات المحلية.

- استمرار العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" لفرقة النور للمكفوفين بأسيوط

يشهد قصر ثقافة أسيوط استمرار العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" الذي تقدمه فرقة النور للمكفوفين.

العرض تأليف أحمد سمير وإخراج محمود عيد، وتدور أحداثه حول الحكايات والقصص الشهيرة التي ترويها شهرزاد لشهريار، ويقدم مجانا للجمهور في تمام السابعة مساءً حتى 14 يناير الحالي، في إطار دعم الموهوبين من ذوي الهمم.

- جولات أتوبيس الفن الجميل تجوب القاهرة

ينفذ أتوبيس الفن الجميل عدة جولات تثقيفية مميزة للأطفال بالقاهرة خلال هذا الأسبوع، يقدمها مجموعة من المحاضرين والفنانين بقصور الثقافة.

تنطلق الفعاليات صباح اليوم الأحد بورش فنية في مستشفى 57357، ويشهد غدا الاثنين جولة بدار الكتب والوثائق احتفالا باليوم العالمي للغة برايل، بجانب زيارة إلى متحف الأنثروبولوجي للتعرف على مقتنياته، فيما تستقبل مكتبة مصر العامة الأطفال، يوم الأربعاء، لتقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لتنمية مهاراتهم الإبداعية.

- أفلام مجانية بقصر السينما

في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع عددا من الأفلام للرواد بالمجان، تتنوع بين أفلام السينما الأوروبية، العالمية، والعربية، وتعرض جميعها في الثامنة مساء، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات المكثفة احتفالا بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة ٢٥ يناير، بدءا من اليوم الأحد، وتستمر طوال الأسبوع بمحافظات: قنا، الأقصر، الوادي الجديد، المنيا، الشرقية، القليوبية شمال سيناء، الإسماعيلية، الدقهلية، سوهاج، الفيوم، دمياط، البحيرة، بني سويف، والقاهرة.

وتشهد الفعاليات محاضرات ولقاءات تثقيفية، بجانب الورش والعروض الفنية، وورش الحكي للتعريف بجهود رجال الشرطة في المجتمع ودورهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وتحفل الأجندة بمجموعة من الندوات الأدبية واللقاءات التثقيفية، يشهدها لفيف من المثقفين والشعراء، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية، وفعاليات المشروع الثقافي لمناطق الإسكان بديل العشوائيات، وعروض نوادي المسرح بمحافظتي القليوبية وبني سويف.