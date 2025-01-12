وزيرا خارجية تركيا وروسيا يبحثان الوضع في سوريا وأمن الطاقة وأوكرانيا

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بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، قضايا سوريا وأمن الطاقة وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الأحد، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول.

وقالت المصادر، إن "فيدان ولافروف بحثا خلال الاتصال التطورات في سوريا، وأمن الطاقة، والوضع في أوكراني"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ويشارك فيدان في مؤتمر تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يتمحور حول ضمان الأمن والاستقرار في سوريا.

ويأتي المؤتمر بعد مرور أكثر من شهر على استيلاء فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على السلطة في سوريا وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا التي منحته اللجوء هو وأسرته.