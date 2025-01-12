إسرائيل تمنع عودة النازحين لـ62 قرية لبنانية

جدد جيش الاحتلال، مساء الأحد، تحذيره النازحين من العودة إلى 62 قرية لبنانية، رغم أنه لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على اكتمال انسحابه المفترض حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الفائت.

ونشر متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، مساء الأحد، تحذيرا جديدا مرفقا بخريطة لقرى جنوبية لبنانية، وفق وكالة الأناضول.

وقال أدرعي: «تذكير جديد لسكان جنوب لبنان.. يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. وكل مَن ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر».

وهذه القرى هي: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال.

إضافة إلى دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس.

وكذلك قرى مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع وطلوسة، وفق البيان.

وبزعم التصدي لتهديدات من حزب الله، ارتكبت إسرائيل 455 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل 47 يوما، ما خلّف 37 قتيلا و43 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات لبنانية رسمية.

ومنذ بدء توغلها البري في جنوب لبنان مطلع أكتوبر الماضي، احتلت إسرائيل قرى لبنان ولم تنسحب إلا من عدد قليل منها.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 قتيلا و16 ألفا و668 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.