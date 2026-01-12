عمدة لندن: إحصائيات انخفاض معدلات القتل تدحض مزاعم ترامب

قال مسئولون بريطانيون، اليوم الإثنين، إن معدل القتل في لندن انخفض في عام 2025 إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

وقال العمدة صادق خان إن هذه الأرقام تفند المزاعم التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون من اليمين السياسي بأن الجريمة خرجت عن السيطرة في العاصمة البريطانية.

وسجلت الشرطة 97 جريمة قتل في لندن عام 2025، انخفاضا من 109 في عام 2024، وهو أقل عدد يتم تسجيله منذ عام 2014.

وتقول شرطة ميتروبوليتان إن المعدل مقارنة بعدد السكان هو الأدنى منذ بدء السجلات المقارنة في عام 1997، حيث بلغ 1ر1 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص.

وأوضحت الشرطة أن هذا المعدل يقارن بـ 6ر1 لكل 100 ألف في باريس، و8ر2 في نيويورك، و2ر3 في برلين.

وقال خان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "هناك بعض السياسيين والمعلقين الذين أغرقوا وسائل التواصل الاجتماعي بسيل لا ينتهي من التشويه والأكاذيب، راسمين صورة للندن وكأنها (ديستوبيا) أو مدينة تعيش واقعا مريرا"، وأضاف: "لا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة من ذلك".