ترامب يعلن عزمه إعادة الإنترنت في إيران باستخدام ستارلينك

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتفاوض مع رجل الأعمال إيلون ماسك بشأن إعادة خدمة الإنترنت في إيران باستخدام "ستارلينك".



وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان سيرسل خدمة "ستارلينك" إلى إيران: "نتحدث في الأمر، ربما يكون من الممكن إعادة خدمة الإنترنت، إن أمكن. قد نتحدث مع إيلون، لأنه كما تعلمون، بارع جدا في هذا المجال. لديه شركة رائعة. لذا قد نتصل بإيلون ماسك، وسأتصل به فور انتهائي من الحديث معكم".

وأفادت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت أمس الأحد. بأن حجب الإنترنت لا يزال ساريا في إيران منذ أن فرضته السلطات الإيرانية، الخميس، بسبب التظاهرات. مشيرة إلى أن اتصال إيران بالعالم الخارجي عند نحو 1% من مستوياته الطبيعية.

وقد صرح ترامب نفسه مرارا في السابق باستعداده لشن ضربة قوية ضد إيران في حال تم قتل متظاهرين هناك. كما أعرب عن دعمه للمتظاهرين الإيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة!!!".

كما أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الأحد أن ترامب اطلع على خيارات جديدة لضربات عسكرية محتملة ضد إيران.