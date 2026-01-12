الأمن السوري يقبض على متزعمي خلية إرهابية باللاذقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• أثبتت التحقيقات ضلوعها في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش، وفق بيان لوزارة الداخلية..

علنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، إلقاء القبض على متزعمي "خلية إرهابية" في اللاذقية شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "بعد سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على قياديين في خلية إرهابية تُعرف باسم الملازم عباس".

وأشارت إلى أن الخلية تابعة لما يسمى "لواء درع الساحل" الإرهابي.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية أثبتت ضلوع الخلية في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش في محافظة اللاذقية.

جدير بالذكر أنه في فبراير 2025، ظهر شخص يُدعى مقداد فتيحة، على مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن تأسيس ميليشيا عسكرية جديدة في سوريا أطلق عليها "لواء درع الساحل"، وقال في تسجيل مصوّر إنه يؤسس هذا اللواء "لحماية أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري"، على حد تعبيره.

وأضافت الداخلية السورية: "بينت التحقيقات تورط المجرم الفار مقداد فتيحة في تمويل هذه الخلية بالدعم المالي واللوجستي، كما ظهر عناصر الخلية في مقاطع مرئية يهددون بتنفيذ اعتداءات إرهابية على مواقع تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع".

وأوضحت أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

"وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة باقي أفراد المجموعة حتى اجتثاثها بشكل كامل وضمان أمن واستقرار المنطقة"، وفق البيان ذاته.

وتبذل الإدارة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971 - 2000).