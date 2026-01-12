متحدث الحكومة: 150 مصنعا تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شهدت عملية تطوير كبرى على صعيد البنية لتوطين جعلتها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TEN»، إلى أن إجمالي استثمارات المصانع التسعة التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، بلغ 190 مليون دولار، موضحا أنها شملت قطاعات حيوية متنوعة مثل الصناعات الهندسية الدقيقة، أو الصناعات الغذائية، ومستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أوالأجهزة المنزلية.

ونوه أن إجمالي المصانع التي جرى افتتاحها بالمنطقة الاقتصادية حتى الآن بلغ 190 مصنعا، بالإضافة إلى وجود 150 مصنعا آخر تحت الإنشاء، من المتوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعا منها خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن هذه المصانع توفر مدخلات إنتاج وسلعا تامة الصنع للسوق المحلي، فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى ارتفاع نسب التصدير في المصانع التي تفقدها رئيس مجلس الوزراء، لتصل إلى 70% مقابل 30% للسوق المحلي، كما أنها وفرت 2700 فرصة عمل.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقع اتفاقيات باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار في مجال الطاقة، مؤكدا أنها تأتي ضمن استراتيجية الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة وتوطين صناعة مكوناتها.

وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعت الأحد، ترتبط بمشروعين الأول إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة المنيا، والثاني إقامة مصنع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة.