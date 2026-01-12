هشام ماجد يدعم شقيقه ويُروّج لفيلم «ده صوت إيه ده»

طرحت الجهة المنتجة للفيلم القصير ده صوت إيه ده البرومو الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه يوم 13 يناير الجاري عبر منصة يوتيوب، في تجربة سينمائية غنائية مختلفة تمزج بين الكوميديا والموسيقى.

وحرص الفنان هشام ماجد على دعم شقيقه محمود ماجد في هذه التجربة، حيث نشر برومو الفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وعلّق قائلًا: «انتظروا رحلة غنائية غريبة وممتعة في نفس الوقت.. فيلم (ده صوت إيه ده) يوم 13 يناير على قناة إنه علي يوتيوب».

وظهر الفنان أشرف عبد الباقي في البرومو الترويجي للفيلم بشخصية كاهن، كما يشارك الملحن إيهاب عبد الواحد بالظهور بشخصيته الحقيقية كملحن ضمن أحداث العمل، في إشارة مباشرة إلى الطابع الكوميدي الموسيقي الذي يميز الفيلم.

الفيلم من إخراج محمد ربيع، وتأليف محمود ماجد، وبطولة أشرف عبد الباقي، محمود ماجد، والملحن إيهاب عبد الواحد.