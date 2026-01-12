محافظ الغربية يترأس اجتماعًا مسائيًا موسعًا للتنفيذ الفوري لخطة ضبط التوك توك

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، ضمّ الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك على خلفية صدور البيان الإعلامي لمحافظة الغربية صباح اليوم بشأن إطلاق الخطة التنفيذية لتنظيم حركة مركبات التوك توك، لمتابعة آليات تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية بما يحقق الانضباط المروري ويحفظ سلامة المواطنين.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الخطة تأتي استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين بشأن العشوائية وعدم انتظام حركة مركبات التوك توك بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والقرى، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك في إطار قانوني منظم يوازن بين مصلحة المواطن وحق الدولة في فرض الانضباط، مع الالتزام الكامل بالقوانين المرورية ومقتضيات السلامة العامة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالبدء الفوري في تجهيز مقرات الحصر العددي داخل نطاق كل وحدة محلية، والاستعداد الكامل لاستقبال مالكي مركبات التوك توك لتسجيل مركباتهم وفق النطاق الجغرافي لبطاقة الرقم القومي، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، مع المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز ورفع تقارير دورية عن سير العمل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن عملية التسجيل ستشمل حصرًا دقيقًا للمركبات وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تضم فاتورة شراء المركبة مثبتًا بها رقم الشاسيه والموتور، ولون المركبة، وتاريخ الصنع إن وجد، بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول). وبعد استكمال التسجيل، سيتم صرف لاصق مؤمَّن لكل مركبة يحمل الرقم والكود الخاص بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية، لضمان سهولة التعرف على المركبة ومتابعتها على الطرق بشكل آمن ومنظم.

وناشد محافظ الغربية مالكي وسائقي مركبات التوك توك سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة خلال المهلة المحددة، والتعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن المحافظة جادة في تطبيق الخطة، وأنه سيتم حظر تسيير أي مركبة غير مُسجلة أو لا تحمل اللاصق المؤمَّن عقب انتهاء الفترة المقررة، حفاظًا على الصالح العام.

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتها، وتعمل على إزالة أسباب الشكاوى بشكل منظم ومدروس، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية حقيقية، وضبط الشارع، وضمان سلامة مستخدمي الطرق والركاب.

وفي السياق ذاته، ناقش محافظ الغربية مستجدات تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، والتي يجري تنفيذها حاليًا بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ضمن خطة الدولة للحفاظ على أراضيها وتنظيم العمران وفرض الانضباط. حيث شدد اللواء أشرف الجندي على استمرار أعمال الموجة حتى 27 مارس 2026، على ثلاث مراحل متتالية، تستهدف إزالة مختلف صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية، مع المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، حفاظًا على ما يتم تنفيذه وصونًا لحقوق الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تطبق القانون بكل حسم ودون تمييز، بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود التنمية المستدامة.