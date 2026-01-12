الصفدي يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية في مناطق انتشارها.

جاء ذلك خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، بالعاصمة عمان، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وبحث الصفدي ولاكروا الأوضاع في المنطقة، وآليات تعزيز وتطوير التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة، بحسب البيان.

وأكد الصفدي على "دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية في مناطق انتشارها وبما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

ولم يذكر البيان الأردني موعد وصول المسؤول الأممي إلى المملكة ومدة زيارته لها.

والسبت، أجرى جان بيير زيارة لمحافظة القنيطرة السورية جنوب غربي البلاد، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية فيها.

وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في أراضٍ سورية، لا سيما في ريف محافظة القنيطرة، وتعتقل مواطنين وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

يأتي ذلك رغم اتفاق سوريا وإسرائيل، في 6 يناير الجاري، على تشكيل آلية اتصال مشتركة بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية، بحسب بيان ثلاثي عقب مباحثات بباريس.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.