ميرتس يأمل في توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند خلال الشهر الجاري

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، عن أمله في توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند خلال قمة مقررة في 27 يناير الجاري، حيث أنها ضرورية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والهند.

وقال ميرتس، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أحمد آباد: "لا يتعين علينا أن نترك هذه الفرصة بدون استخدامها، ونحن لا نريد ذلك".

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى العاصمة الهندية نيودلهي في نهاية الشهر الجاري، وسيتم توقيع الاتفاقية إذا كان الأمر ممكنا.

ويشار إلى أن المباحثات بشأن عقد اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند بدأت منذ 18 عاما.