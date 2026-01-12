نفى ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، صحة ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع سعر «الكتكوت» إلى 30 وحتى 35 جنيها، قائلا: «الكتكوت اللي قالوا على السوشيال ميديا إنه وصل 30 و 35 محصلش.. الكتكوت النهاردة بـ 10 و 12 جنيه، وأقل من سعر التكلفة».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن صناعة الدواجن التي تمثل 70% من البروتين الحيواني في مصر، شهدت استقرارا في الإنتاج بفضل توفر النقد الأجنبي وانتظام الأعلاف، مشيرا إلى انعكاس ذلك على دخول دورات إنتاج جديدة.

ولفت إلى ارتفاع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20% لـ 25% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى تعرض المنتجين لخسائر نتيجة البيع «دون التكلفة» على مدار ثلاث دورات متتالية منذ يونيو الماضي، بعد تراوح سعر التكلفة بين 65 لـ 67 جنيها، بينما كان سعر البيع من 55 إلى 60 جنيها.

وأضاف أن التحرك النسبي الأخير في الأسعار جاء كـ «تصحيح نسبي» نتيجة زيادة الطلب خلال موسم عيد الميلاد، قبل أن تعاود الأسعار الانخفاض 10 يناير الجاري، لتسجل 70 جنيها في المزرعة، مؤكدا أن أية تحركات سعرية خلال موسم رمضان ستكون «بسيطة»؛ نتيجة زيادة الإنتاج.

وعبر عن رفضه استيراد الدواجن، في وقت يحقق فيه السوق اكتفاء ذاتيا وفائضا للتصدير، قائلا: «حصل ذعر كبير جدًا عند المنتجين الفترة الماضية، الدولة النهاردة بتستورد دواجن ليه؟ وعندنا اكتفاء ذاتي، ووزارة الزراعة والحكومة قالوا عندنا اكتفاء ذاتي، وعندنا فائض للتصدير وصدرنا لأكثر من أربع أو خمس دول، لا يوجد معنى ولا منطق ولا مكان للاستيراد، سعر الدواجن المستوردة في المجمعات أعلى بنسبة 25% من الطازة، ليه بنجيب مستورد؟!».