أطلق مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، حملة توعوية للتعريف بأهمية المتحف المصري الكبير، حملت شعار «جنب الهرم بنيناه… واقعيًا وافتراضيًا قدمناه»، وذلك في إطار المشروعات التطبيقية لمقرر «الحملات الإعلامية»، والتي بلغت 17 حملة إعلامية وطنية.

وتناول برنامج الحملة تاريخ إنشاء المتحف المصري الكبير ومراحل تصميمه، فضلًا عن الصعوبات والتحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، إلى جانب تقديم دعاية على المستويين المحلي والعالمي، مع توضيح التأثير السياسي والاقتصادي والسياحي للمتحف، ودوره في دعم الدولة وتعزيز عجلة التنمية.

وجرى تنفيذ الحملة في إطار تقديم مشروع المتحف المصري الكبير باعتباره علامة فارقة في تاريخ الحضارة المصرية، وأول وأكبر متحف في العالم يضم آثار ومقتنيات حضارة واحدة، في محاولة لجذب انتباه جماهير العالم نحو حضارة عظيمة ذات صدى عالمي ممتد عبر التاريخ.

وجاءت الحملة برعاية الدكتور طه نجم، رئيس قسم الإعلام، وبإشراف أكاديمي من الدكتورة إيمان عبد الوارث، وإشراف عملي من المخرج بالقناة الخامسة عمر البارودي، حيث جرى تصميم هوية بصرية متكاملة للحملة من خلال إعداد شعار يعكس رسالتها وأهدافها، إلى جانب إنتاج برومو ترويجي يبرز فكرتها ومحاورها الرئيسية.

وضمن أنشطة الحملة، جرى تنفيذ فيديو غنائي تم توظيفه باستخدام ألحان أغنية «بابا» للفنان عمرو دياب، بما يخدم الرسالة التوعوية للحملة في إطار فني جذاب، كما تم إعداد إعلانين رئيسيين لدعم انتشار الحملة وتعزيز وصولها إلى الجمهور المستهدف.

وقد جرى تنفيذ هذه العناصر بمساعدة ودعم الفنان والمرشد السياحي والباحث في علم الآثار محمد خميس، الذي أسهم بخبرته الفنية والمعرفية في دعم محتوى الحملة، بما أضاف قيمة فنية وعلمية للمشروع.

وتكوّن فريق عمل الحملة من: سما حسن عبد المتعال قائدًا، وياسمين إسلام شعبان مساعدًا، وعضوية كل من: رحمة نبيل السيد، روان كامل بدري، رؤى محمد حسين، روان حسام الدين، شهد إبراهيم محمد، آية أحمد عبد المنعم عباس، ساندي روماني رسمي، نيرة إيهاب عبد الكريم، يوستينا الروماني بشاي، روضة عبد الحميد محمد، ريتاج شحاتة صابر، ترتيل حمادة أحمد، حبيبة محمد طلبة، سندس عيد إبراهيم، سلمى حسن خميس، شاهيناز حميدو سباق، مريم طارق عبد الغفار، سلمى أسامة شوقي، حبيبة أيمن أحمد، رويدا محمد أبو العباس، وسما حسام محمد.