النرويج تخصص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، اليوم الاثنين، أن النرويج ستقدم حزمة دعم بقيمة 400 مليون دولار إلى أوكرانيا، يُخصص نصفها لتلبية الاحتياجات العاجلة من الطاقة في فصل الشتاء والنصف الآخر لدعم الميزانية.

وقال إيدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، أندريه سيبيها، في كييف، "أود أيضا أن أؤكد أننا نعلن اليوم إطلاق حزمة دعم جديدة تصرف على الفور، بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص منها 200 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة من الطاقة، بما يشمل شراء الغاز وأعمال الإصلاح العاجلة الأخرى، لضمان استمرار التدفئة والكهرباء قدر الإمكان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف إيدي أن الـ 200 مليون دولار المتبقية، ستخصص لدعم ميزانية أوكرانيا.

وقال إيدي إن هذه المساعدة المالية ستكون بمثابة "جسر" إلى حين وصول الأموال التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.