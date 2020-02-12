ناشطات المرأة ينتقدن زواج القاصرات في منتدي «نوت» بأسوان

افتتح اليوم منتدى "نوت" فعاليته ضمن الدورة الرابعة، من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تقام خلال الفترة من 10 إلي 15 فبراير، وقالت السفيرة ميرفت التلاوي في افتتاح المنتدى أنه يجب أن يستمر في الدفاع عن حقوق ومكتسبات المرأة.

وأضافت: "عزة كامل مدافعة كبيرة عن المرأة وتبذل جهود جبارة من أجل المرأة ولكن في الظل".

واتفقت معها في الرأي نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة قائلة: "منتدى نوت كان حلمًا وتحقق بفضل عزة كامل إلي واقع نفخر به جميعا".

وقالت أمل الباشا، الناشطة الحقوقية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل في اليمن: "ظاهرة زواج القاصرات متفشية في اليمن والجمعيات النسوية كانت تقدم خدمات نسوية تقليدية مثل تعليم (الكورشيه) ولكن بعد مؤتمر السكان والتنمية في بكين حدث تحول في مفهوم عمل هذه الجمعيات، وبدأنا بطرح هذه المفاهيم ولكن قوبلنا بمواجهة من التيارات الدينية هناك".

وأضافت أمل الباشا: "عزة كامل جاءت إلى اليمن وشاركتنا في (دسترة) حقوق النساء ونجحنا في دفع التصويت ضد زواج القاصرات ومشاركة النساء في كافة السلطات والمناصب، ولكن جاءت الحرب وتوقف كل شيء".

واستكملت الحديث الناشطة الأردنية آمنة الحلوة قائلة إن وضع النساء في العالم العربي متشابه، وفي الأردن لم يختلف وضع النساء كثيرًا ولكن في موضوع تزويج القاصرات، سن الزواج للقاصرات هو 18 عاما وهو شيء جيد، لكن تم وضع استثناء بالسماح بتزويج الفتيان والفتيات في سن 15 سنة، وهو ما يكاد يصبح هو القاعدة.

وتطرقت سهير فراج إلي مشكلات المرأة الفلسطينية قائلة إنه في الواقع الفلسطيني صارت نسبة تزويج القاصرات 20% بعد أن كانت 28% منذ خمس سنوات وتتركز أكثر في منطقة الخليل، وفي غزة بمنطقة رفح تبلغ تقريبًا 42% والإشكاليات ما بين اقتصادية واجتماعية.

والأساس هو رغبة الرجال في الزواج من صغيرات وهذا يحدث أيضا في الطبقات المتعلمة، والقانون وحده لا يكفي، وأخيرا أصدر الرئيس مرسوما بقرار مع استثناءات كما هو الحال في الأردن.

وتحدثت ماري تيريز عن وضع المرأة في لبنان قائلة: "من 2016 سارت لبنان بالقانون حتى حصلنا على عدة جوائز عالمية بما حققناه في قضايا المرأة بحملة (مش قبل 18) التي أطلقناها عام 2017 وشرحنا فيها القضية من مفهوم علمي.

وتجمعنا (حوالي 3 آلاف امرأة) وشكلنا تحالفا بين الجمعيات النسوية اللبنانية باسم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني وهو ما ساهم فيما حققناه".

وقالت الناقدة السينمائية المصرية ماجدة موريس: "هناك عدد كبير من المشتركات هذا العام في المنتدى، وأعتقد أنه من المهم دفع المسؤولين عن الدراما والإعلام في بلادكم لعرض هذه القضايا وطرق أبواب الجهات الرسمية".

وأضافت هبة عادل: "للأسف لا يوجد تشريع في مصر يجرم الزواج قبل 18 عاما ولكن هناك إبداع مصري لتجاوز هذا، ويتضح أن هناك زواج وصل الأمانة، وهو أن يكتب العريس وصل أمانة بمبلغ كبير إلى أن تبلغ العروس السن القانوني فيقوم وقتها الأب بتمزيقه وتوثيق الزواج، كنت أتمنى أن يكون هذا الإبداع في مجال القانون لحماية المرأة".