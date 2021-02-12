ظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري الصادرة اليوم الجمعة استمرار تراجع أسعار المستهلك في سويسرا خلال الشهر الماضي.



وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك تراجع خلال يناير الماضي بنسبة 5ر0% سنويا بعد تراجعه بنسبة 8ر0% سنويا خلال ديسمبر الماضي.



وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي.



في الوقت نفسه ارتفع المؤشر بنسبة 1ر0% شهريا بعد تراجع بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق.



وارتفعت أسعار الفنادق والسيارات المستعملة، في حين تراجعت أسعار تذاكر الطيران والملابس والأحذية خلال الشهر الماضي.



واستقر مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا خلال يناير الماضي عند مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع بنسبة 2ر0% شهريا عن الشهر السابق.