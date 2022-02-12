ألمانيا تعلن اعتزامها استمرار فتح سفارتها في أوكرانيا مبدئيا

أعلنت ألمانيا اعتزامها استمرار فتح سفارتها في أوكرانيا مبدئيا، ولكنها ستجلي جزءا من العاملين بالسفارة بسبب حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وعلى هامش زيارتها الحالية للعاصمة المصرية القاهرة، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم السبت: "سنبقي على سفارتنا في كييف مفتوحة".

وأشارت الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر، إلى أنه سيتم خفض عدد العاملين بالسفارة، قائلة إن هذا سينطبق أيضا على مؤسسات ألمانية مثل المجموعة المصرفية "كيه إف دبليو" والمؤسسة الدولية للتعاون الدولي "جي آي زد" ومعلمين ألمان.

وبحسب تصريحات الوزيرة، من المنتظر ترحيل ذوي موظفي السفارة الألمانية في كييف.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أصدرت تحذيرا من السفر إلى أوكرانيا في وقت سابق، وبررت ذلك بأن "التوترات بين روسيا وأوكرانيا تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الوجود المكثف وتحركات وحدات عسكرية روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية"، وجاء في البيان: "لا يمكن استبعاد نزاع عسكري".

وأكدت بيربوك أن بلادها تواصل العمل مع شركائها بكل قوة من أجل التوصل إلى حل في الصراع الأوكراني عبر السبل الدبلوماسية، وتابعت أنه لهذا السبب فإن المستشار أولاف شولتس سيسافر إلى موسكو خلال هذا الأسبوع وقالت إن الرسالة هي :"نحن على استعداد للحوار".

وفي الوقت نفسه، قالت بيربوك إنه يجب الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة.