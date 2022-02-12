طبيب يحذر من سرعة تناول الطعام بدون مضغه جيدا: خطر على الصحة ويزيد غازات المعدة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن الانتفاخ نوعان، أحدهما جراحي يأتي بعد العمليات الجراحية، والآخر باطني نتيجة مرض غير ظاهر على هيئة المريض.

وأضاف، خلال برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ الانتفاخ الباطني يكون بسبب زيادة كمية الغازات في الجهاز الهضمي، سواء في المعدة أو الأمعاء الدقيقة والغليظة.

وأوضح أن أسباب زيادة الغازات في المعدة بسيطة ويمكن تجنبها بسهولة، مثل سرعة تناول الطعام بدون مضغه جيدا، محذرا من خطورة عدم مضغ الطعام لأن الهضم يبدأ في الفم.

وتابع: "فيه ناس الأكل بيتزلط منها على طول من غير هضم، والمفروض نأكل لقمة صغيرة ونهضمها كويس".

وأشار إلى أن الأكل السريع خطير على صحة الشخص، داعيا إلى التأني عند تناول الطعام ومحاولة التحدث مع الجالسين على الطاولة للتخلص من عادة السرعة الخاطئة في الأكل، مضيفا أن شرب المياه الغازية أثناء تناول الطعام أمر خاطئ ويسبب الانتفاخ.