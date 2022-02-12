أظهرت بيانات أن حصة الشركات الكورية الجنوبية الثلاث الكبرى لتصنيع البطاريات في السوق العالمية تراجعت في عام 2021، مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو الشركات المنافسة الصينية، بحسب ما نشرته اليوم السبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغت الحصة السوقية المجمعة لشركة "إل جي" لحلول الطاقة، وشركة "إس كيه إنوفيشن"، وشركة "سامسونج إس دي آي"، 30.4% في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 4.3 نقطة مئوية عن 2020، وفقا لشركة تتبع السوق "إس إن إي ريسيرش".

واحتفظت شركة "إل جي"، التي تزود شركات "فورد" و"تسلا" و"فولكس فاجن" ببطاريات السيارات الكهربائية، بالمركز الثاني من حيث الحصة العالمية لمدة عامين متتاليين، لكن حصتها السوقية تراجعت بمقدار 3.1 نقطة مئوية إلى 20.3%.

واحتلت وحدة تصنيع البطاريات في شركة "إس كيه إنوفيشن" المركز الخامس بحصة سوقية بلغت 5.6%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن عام 2020.

كما انخفضت حصة شركة "سامسونج إس دي آي" بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 4.5%، مع تراجعها من المركز الخامس إلى المركز السادس.

واحتفظت شركة "كاتل" الصينية العملاقة بالمركز الأول بنسبة 32.6%، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية، خلال نفس الفترة، مدعومة بالنمو القوي في سوق السيارات الكهربائية بالصين. وتحتل الشركة الصينية المركز الأول منذ عام 2017.

وجاءت شركة "باناسونيك" اليابانية في المركز الثالث بنسبة 12.2%، تليها شركة تصنيع البطاريات الصينية "بي واي دي" بنسبة 8.8%.

وأظهرت البيانات أن المقدار التراكمي لاستخدام طاقة البطاريات من السيارات الكهربائية بلغ 296.8 جيجاواط/ ساعة على مستوى العالم في عام 2021، مقارنة بـ 146.8 جيجاواط/ ساعة في 2020.