الأهلي يعلن إصابة ياسر إبراهيم قبل مواجهة بورتو البرتغالي

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أعلن النادي الأهلي تعرض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لإصابة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق بورتو البرتغالي صباح غدًا الثلاثاء، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي في تصريحات رسمية أن ياسر إبراهيم، مدافع الأحمر يُعاني من آلام في العضلة الضامة، تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة.

ويخوض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.